Cè la coda per un incidente, sopraggiungono tre auto che si tamponano: una donna ferita

MARTIGNACCO. C’era la coda per un incidente tra due vetture – nel quale nessuna persona è rimasta ferita – che si era verificato lungo la strada regionale 464, a Martignacco, quando tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento, in via Giulio Delser.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 di venerdì 30 giugno. Nell’impatto è rimasta ferita una donna che è stata trasportata in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Daniele e gli agenti della polizia locale per i rilievi. Lungo la sr 464 si sono creati rallentamenti al traffico.