Bellezze in passerella a Palazzolo: Sophia Gerzeli eletta Miss Isola Augusta

PALAZZOLO DELLO STELLA. Sophia Gerzeli, diciottenne di Trieste studentessa al liceo economico sociale, si è aggiudicata il titolo di “Miss Isola Augusta”, valido per Miss Italia 2023.

La selezione si è svolta nell’elegante “Chiosco” dell’azienda vitivinicola Isola Augusta a Palazzolo dello Stella. Assieme alla vincitrice sono state premiate anche Lisa Piran, seconda con il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza”, 22enne di Staranzano studentessa di lingue e letterature straniere, Emily Buoso, terza con il titolo di “Miss Framesi”, 18 anni, nata a Latisana e residente a Portogruaro. Al quarto posto Giulia Marin, vent’anni di Tricesimo, studentessa di architettura, quinta classificata Michela Sgorlon, diciannovenne di Udine, studentessa in scienze dell’educazione. Sesto posto per Veronica Cidin, ventun anni di Grado, studentessa di scienze politiche e dell’amministrazione.

Foto di gruppo per le miss che hanno conquistato una fascia (info@parisotto-foto.it)

Le prime tre classificate sono state ammesse alle finali regionali di Miss Italia e alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia, in programma alla fine di agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.

La sfilata delle miss, presentata da Michele Cupitò, ha visto le quattordici concorrenti andare in passerella in abito elegante e body ufficiale del concorso. Ospiti della selezione Alice Toniutti, Miss Prefinalista 2022 Friuli Venezia Giulia, e Maria Franceschi, Miss Friuli Venezia Giulia in carica.

L’organizzazione della selezione è stata curata dall’Isola Augusta di Massimo Bassani, in collaborazione con l’agenzia “modashow.it” di Paola Rizzotti esclusivista in Regione degli eventi legati al più popolare e prestigioso concorso di bellezza nazionale giunto all’ottantaquattresima edizione.

La prossima selezione è in programma venerdì 7 luglio (alle 21) in diretta dagli studi televisivi di Telefriuli dove prenderà il via la trasmissione “Miss In Onda”: nella prima puntata si eleggerà “Miss Telefriuli”.

Al concorso di Miss Italia possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 (compiuti entro il 31 dicembre 2023) e i 30 anni.

Per iscriversi in Friuli Venezia Giulia e partecipare alle prossime selezioni, è possibile contattare direttamente i responsabili regionali telefonando o inviando un messaggio al numero 393 3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.