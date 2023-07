Eurozona

Arriva l’euro e salgono i prezzi, rincari dall’Istria alla Dalmazia: anche i croati scelgono altri Paesi per le vacanze

Come scrive il quotidiano di Spalato, Slobodna Dalmacija, non passa giorno che affittacamere o alberghi non ricevano disdette proprio a causa dell’aumento dei costi