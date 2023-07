L’auto sbanda, si schianta contro un muretto e prende fuoco: ferito il conducente

COMEGLIANS. Incidente nella notte tra venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio lungo la strada regionale 355 a Comeglians. Per cause ancora in corso di accertamento, una macchina ha sbandato finendo prima contro il guardrail e successivamente contro un muretto di contenimento: a seguito del violento schianto il veicolo, semidistrutto, ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Rigolato e i colleghi di Tolmezzo che hanno spento le fiamme che avevo avvolto il mezzo.

Il conducente, un uomo di nazionalità austriaca, ha riportato solo delle lievi ferite ed è stato sottoposto agli accertamenti medici del caso.