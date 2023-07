Uomo colpito da una rotoballa, soccorso e trasportato in ospedale

Un uomo è stato soccorso, sabato 1 luglio, nel territorio comunale di Moruzzo, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente domestico accaduto nelle pertinenze di una abitazione privata.

Per cause in corso di accertamento, è stato colpito da una rotoballa. Ha riportato lesioni alla parte alta del corpo.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Daniele e l'elisoccorso. Attivati forze dell'ordine e vigili del fuoco.

L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato con l'ambulanza, con a bordo l'equipe dell'elisoccorso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine (codice giallo).