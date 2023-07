Pordenone, in 300 protestano contro il taglio degli alberi

Dentro il municipio l’Operazione verità, come l’ha chiamata il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani. Fuori, sul retro, in piazzetta Calderari, trecento manifestanti, contrari al progetto di riqualificazione dell’ex Fiera di via Molinari, che prevede fra l’altro l’abbattimento di 68 tigli sani. La città resta divisa, dopo la mattinata di sabato 1 luglio. Sul fronte dell’amministrazione comunale, Ciriani, supportato dagli assessori Diomede, De Bortoli e Cairoli e dai tecnici che hanno messo a punto il progetto del Polo Young, ha illustrato in una lunga diretta Facebook sulla pagina del Comune di Pordenone, le caratteristiche del nuovo volto che avrà, nel giro di tre anni, l’ex Fiera di Pordenone. (video Brisotto / Petrussi)

01:33