Tarvisio, inaugurata la zipline: 560 metri con una pendenza del 27 per cento

Un’attrazione per tutti, non soltanto per gli amanti dell’adrenalina, ma adatta anche ai bambini e alle famiglie. È la nuova zipline inaugurata – sabato 1 luglio – a Tarvisio, nell’ambito della fun area della Piana dell’Angelo, attrazione che va così ad arricchire l’offerta del parco divertimenti (video a cura di Alessandro Cesare).

00:58