Udine, il reportage: viaggio in borgo Stazione

A Udine c’è un problema che si chiama Borgo Stazione. L’ex quartiere delle magnolie è da un quarto di secolo al centro di una vivace polemica per via dei flussi migratori che ne hanno alterato la fisionomia e gli equilibri demografici. In questo contesto c’è chi avverte insofferenza. Di questa grande trasformazione parla una persona nota nel quartiere, dove abita da quasi mezzo secolo: Carmen Pappalettera (servizio di Marco Orioles).

03:11