Cade in un dirupo con la bicicletta, donna trasportata in ospedale

MANZANO. Una donna 38enne, mentre stava pedalando in sella alla sua bicicletta, è caduta lungo un dirupo in via Orsaria, a Manzano.

L'incidente è accaduto nella mattina di domenica 2 luglio. Dopo la chiamata giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso.

La donna è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie, ma non è in pericolo di vita: al momento dell'arrivo del personale sanitario era stabile e cosciente.