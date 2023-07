Capriolo cade in un canale e rischia di annegare, salvato dai vigili del fuoco

MANIAGO. Era finito in un canale d’irrigazione e da lì non era più riuscito ad uscire, rischiando l’annegamento. È stato il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Maniago a salvare la vita a un capriolo che era caduto in acqua nelle campagne della frazione di Dandolo.

I pompieri, dopo che un passante aveva notato l’animale in difficoltà e contattato il 112, sono riusciti a evitare un’ipotermia certa per l’animale che, una volta fuori dall’acqua, ha ricevuto le necessarie cure sul posto: una volta accertato che il capriolo non avesse ulteriori traumi è stato liberato nel suo habitat naturale.