Uno studente lancia l’allarme, i vigili del fuoco salvano un piccolo volatile intrappolato in una grondaia

LIGNANO. Uno studente 16enne di Udine, in vacanza a Lignano Sabbiadoro, dà l’allarme e, grazie all’intervento dei vigili del fuoco della località, un volatile rimasto intrappolato in una grondaia di una palazzina, a otto metri di altezza, in via Latisana, è stato salvato.

Il ragazzo, appena si è accorto che l’animale era bloccato, ha cercato di capire se fosse vivo spostandosi in una terrazza adiacente alla grondaia. Ha provato a lanciare dell’acqua con una tazza e il piccolo volatile ha iniziato a sbattere le ali e a muovere la testa.

Vengono chiamati i vigili del fuoco di Lignano che, una volta arrivati sul posto, decidono di usare un lungo bastone estensibile: si prova anche con una corda ma il volatile resta incastrato sotto il tetto. Dopo quasi un’ora, il piccolo volatile viene liberato sano e salvo e affidato al Centro fauna selvatica