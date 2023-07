Manca da casa da un giorno, i familiari danno l’allarme: scattate le ricerche

UDINE. È scattato il piano provinciale per la ricerca di un uomo di 72 anni, che dalle 17 di sabato 1 luglio è uscito dalla sua abitazione, a Udine, e non ha più fatto rientro.

A dare l'allarme sono stati i parenti. In via Friuli è stato allestito il posto di comando avanzato dei vigili del fuoco per il coordinamento delle ricerche a cui stanno partecipando anche gli agenti della polizia locale con i droni.

L'uomo, quando è uscito di casa, indossava una maglietta rossa con un gilet bianco e dei pantaloni beige.