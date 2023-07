Pordenone, ciak si gira: traffico bloccato per le scene di un film

PORDENONE. Traffico bloccato, poco dopo le 10 di domenica 2 luglio, a Pordenone, tra via Ferriera e via Oberdan, per girare alcune scene del film "Pordenone".

Sette corti da cinque minuti l'uno che costituiscono un progetto di Jimmy Baratta, attore e regista.

Si gira un film, a Pordenone traffico bloccato

Il progetto è stato supportato dal Comune e da diversi enti ed è volto a promuovere un'immagine di Pordenone più accattivante rispetto ai luoghi comuni, anche cinematografici, di una periferia dimenticata.

Anche in questa occasione, come in piazza XX Settembre, scene d'azione. Se in piazza era stata inscenato una sparatoria, nell'area del Molino Pordenone, scelta come set, comparivano rapiti e rapitori.

Un capannello di pubblico e agenti di polizia loclad hanno osservato le scene prima che il traffico fosse riaperto.