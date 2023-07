Ubriachi in sella alla bici e alla moto: denunciati un anziano e un ragazzo

PORPETTO. Va in bici dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo e, fermato dai carabinieri, viene trovato con un tasso alcolemico oltre tre volte superiore a quello consentito dalla legge e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Il fatto è accaduto a Porpetto, nella notte tra sabato 1 e domenica 2 luglio, verso le 2.40. Un pensionato, 65enne della zona, stava procedendo a zig zag in sella alla sua bici, quando è stato fermato dai carabinieri di Palmanova.

Dopo essere stato sottoposto all'alcoltest è risultato avere un tasso alcolemico di 1.86 g/l.

Nella stessa notte, in via Diaz a Ruda, un 23enne del posto, dopo aver fatto un incidente con soli danni alla sua Honda Jazz, è stato trovato dai carabinieri di Palmanova con un tasso alcolemico di 1.98 g/l, quasi quattro volte superiore a quello consentito: è scattato il ritiro della patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.