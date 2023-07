Si gira un film, a Pordenone traffico bloccato

Traffico bloccato, poco dopo le 10 di domenica 2 luglio, a Pordenone, tra via Ferriera e via Oberdan, per girare alcune scene del film "Pordenone". Sette corti da cinque minuti l'uno che costituiscono un progetto di Jimmy Baratta, attore e regista.