Da Adelaide Ristori a Kae Tempest: Notti di mezza estate sulle orme delle donne a Lignano

LIGNANO. Sarà Loredana Liperini, scrittrice e popolarissima conduttrice del programma su Rai Radio3 Fahrenheit, accompagnata dai giovani Filarmonici friulani ad aprire, martedì 4 luglio, alle 21 la settima edizione di Notti di mezza estate, la rassegna di musica parole e riflessioni organizzata dal Comune di Lignano nella suggestiva cornice del Parco della chiesetta di Santa Maria del mare.

Una vita da Adelaide, questo il titolo della serata nel corso della quale si parlerà di Adelaide Ristori, ma non solo.

Perché la chiave di lettura scelta dalla Liperini e dal musicista Davide Coppola sta in quel Vita “da” e non solo “di” Adelaide, nel senso che della grande attrice tragica nata a Cividale dl Friuli nel 1822 da una povera coppia di guitti e per sempre legata al Friuli in cui tornava spesso e volentieri anche quando era al culmine della fama, si metteranno in luce quegli aspetti della vita e della professione che hanno fatto di lei un modello, un esempio da seguire per tante altre donne, artiste e imprenditrici.

«Come già per la serata dedicata a Pasolini e il mito dello scorso anno – esordisce Loredana Liperini –, era impossibile portare in scena tutta la vita di Adelaide Ristori, che peraltro è stata generosissima di memorie per cui sappiamo moltissime cose di lei, di come si preparava nell’affrontare i personaggi, sinanco i costi e gli incassi di ogni sua recita.

E allora la racconto per sprazzi, dal debutto, quando praticamente neonata ha iniziato a calcare le scene nella compagnia dei genitori, ad alcune delle sue storiche interpretazioni, in particolare Medea, che la consacrò attrice tragica e che in un primo momento non voleva fare, amando troppo i bambini diceva, ma poi dandone un’interpretazione del tutto diversa da quella canonica della barbara feroce, fino al suo diventare ambasciatrice della causa italiana presso i potenti dell’epoca in giro per il mondo.

E ancora la volontà di imparare l’inglese per affrontare con maggior consapevolezza e recitarli a Londra e poi in America, alle Hawaii e anche in Australia, autori come Shakespeare, da cui adattò un Macbeth entrato nel mito».

Ma non c’è solo Adelaide…«Infatti ho scelto di associare parole di altre grandi donne. Ovvero della poetessa americana Anne Sexton, i cui versi aprono il racconto, ma ci sarà anche la Tony Morrison con le sue poesie di Amatissima, e per chiusura i versi di Kae Tempest, poetessa e rapper molto coraggiosa e determinata». Tre autrici contemporanee, perché?

«Perché, secondo me, sono molto affini allo spirito di una grandissima pioniera come la Ristori. Che da figlia di poveri attori filodrammatici, diventa contessa sposando il Conte Capranica che per lei e con lei rompe con tanti pregiudizi e convenzioni dell’epoca. Pregiudizi e convenzioni che lei stessa nel suo lavoro di attrice contribuisce ad abbattere, facendo di quella dell’attrice una forma alta e assai rispettata di arte, e una professione di grande imprenditorialità, inventando il brand Ristori, che comprendeva profumo, gadget, papeteries, programmi di sala. Anticipando così quei movimenti femminili che di lì a poco, siamo nella seconda metà dell’800, avrebbero cominciato a rivendicare i diritti delle donne, ad esempio il diritto al voto. E soprattutto quel suo aver preso in mano la sua vita, quando poteva restare contessa, goderne gli agi e i privilegi, invece ha voluto caparbiamente inseguire la sua vocazione fino a diventare quella grande donna che è stata e che, proprio per questo, ancora ci parla».

Per quanto riguarda la componente musicale, Davide Coppola che ne è l’autore, ci spiega che nello scrivere musica per la scena, ”bisogna trovare equilibrio tra la parte suonata e la componente testuale, di narrazione, bisogna trovare un bilanciamento tra quanta musica usare, dove inserirla e soprattutto che tipo di musica: se deve essere cioè di accompagnamento o di commento o ancora a sé stante. Quindi dopo aver letto il copione, che racconta gran parte della vita della Ristori utilizzando riferimenti letterari e culturali che non la riguardano direttamente ma ne incrociano le suggestioni esistenziali e artistiche, mi sono trovato a comporre un tessuto sonora che accompagnasse e al tempo stesso ampliasse quanto narrato».

Un esempio? «Ho scritto un tema associato alla figura della Ristori e lentamente questo tema si sviluppa evocando le prime esperienze teatrali, fino a quando diventa la grande attrice acclamata in tutto il mondo, e cresce assieme alla protagonista. Anche influenzandosi dai riferimenti musicali evocati. Per esempio si parla di Parigi, e della Medea da lei interpretata, e allora cito Chopin; e ancora si parla della Luisa Miller di Verdi e allora immancabile il riferimento al melodramma italiano. E così per altri momenti dello spettacolo».

Con Liperini in scena a Lignano ci sarà un’orchestra da camera dei Filarmonici friulani diretta dal compositore. —