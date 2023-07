Camion esce di strada e finisce in un campo a lato della statale 13

Un camion è uscito di strada e si è ribaltato lungo la statale 13, all’altezza del McDrive a Tavagnacco. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, il conducente, nel pomeriggio di lunedì 3 luglio, poco dopo le 14, ha perso il controllo del mezzo pesante che è finito sul campo al lato della strada. La persona alla guida è rimasta illesa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Udine che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area in cui si è verificato l’incidente.

Dal mezzo pesante, infatti, è fuoriuscito in strada del gasolio e si è reso dunque necessario un intervento di pulizia e di bonifica.