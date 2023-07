Muore nel camion che esce di strada e finisce in un campo

Un uomo ha perso la vita, nel pomeriggio di lunedì 3 luglio, a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la regionale 353 a Castions di Strada, località Bivio Paradiso.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza i carabinieri), ha perso il controllo del camion che stava conducendo: il mezzo pesante è finito in un canale, a bordo strada.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro e l'elisoccorso. Hanno attivato i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha fatto il possibile per salvare l'uomo, ma per lui non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Non si esclude che a causare l’incidente possa essere stato un malore del conducente.