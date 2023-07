Scontro tra un furgone e due auto: feriti un uomo e una donna, soccorsi anche sei minorenni

GEMONA. Dieci persone sono state soccorse, nel tardo pomeriggio di martedì 4 luglio, a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Gemona del Friuli, all'incrocio tra via Artegna e via Rio Petri.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, si sono scontrati un furgoncino e due auto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze provenienti da Gemona del Friuli e l'elisoccorso. Presenti anche i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli incidentati e della sede stradale.

A bordo del furgoncino viaggiavano sei minorenni, oltre al conducente: tutti sono stati controllati sul posto dal personale medico infermieristico: nessuno di loro ha riportato ferite.

A bordo di una delle auto, invece, conseguenze più serie per un uomo e una donna, per i quali è stato disposto il trasporto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con traumi giudicati di media gravità: per l'uomo si è reso necessario il trasporto in elicottero mentre la donna è stata trasferita al pronto soccorso a bordo di un’ambulanza. Solo ferite lievi per la persona che si trovava sull’altra vettura.