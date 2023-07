Alberi e rami spezzati dal maltempo, per evitare un tronco perde il controllo dell’auto

Vigili del fuoco al lavoro, nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 luglio, nei comuni di Tarcento e Faedis per alcuni alberi e rami caduti a cause del maltempo che ha interessato la zona.

A Tarcento, lungo Strada Malemaseria, una donna, per evitare il tronco di un albero caduto sulla strada, ha perso il controllo dell'automobile.

Pompieri all’opera anche per un intervento di messa in sicurezza di una pianta a Udine, in via Monte San Marco.