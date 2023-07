Giovane militare della Base di Aviano accoltellato a Venezia

AVIANO. Ha 22 anni e proviene dalla Lousiana il giovane militare della Base di Aviano accoltellato alla schiena nella notte fra sabato 1 domenica 2 luglio.

I fatti sono avvenuti a Venezia al Campo Bella Vienna, in una zona nota per essere il cuore della movida e del divertimento in laguna, ma anche per altri problemi di ordine pubblico.

Lo scorso gennaio, per esempio, c’erano stati una rissa e un accoltellamento nel giro di un’ora. Qualche giorno fa era stata aggredita una coppia di fidanzati veneziani.

Nel caso del ventiduenne militare della Base, lo statunitense si sarebbe seduto insieme all’amico per prendere un drink quando, per motivazioni ancora da chiarire, si sarebbe verificato un diverbio con un gruppo di persone che avrebbero circondato i due.

Poi il ferimento del militare e il pestaggio dell’amico. Stando a quanto è stato possibile apprendere, gli aggressori sarebbero già stati individuati dalle forze dell’ordine e denunciati a piede libero dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia per lesioni personali.