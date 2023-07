Pnlegge va in cantina, tre appuntamenti dedicati a libri e vini

Il gusto della convivialità, intrecciato al piacere di ascoltare storie e riflettere intorno al nostro tempo: questi i presupposti della nuova rassegna di Incontri estivi con l’autore, “pordenonelegge in cantina”, che nasce dalla collaborazione fra Fondazione Pordenonelegge.it e il Consorzio Prosecco Doc.

Dal 17 al 28 luglio, tre serate con grandi protagonisti, curate e condotte dallo scrittore Alberto Garlini curatore di pordenonelegge, in altrettante locations rappresentative del territorio: tre grandi cantine da scoprire insieme per unire allo stimolo del dialogo la magia della degustazione di un vino di grande qualità.

Appuntamento quindi nelle cantine Cabert di Bertiolo, lunedì 17 luglio (con Catena Fiorello Galeano); San Simone di Porcia, mercoledì 19 luglio (con Antonio Caprarica); e Pitars di San Martino al Tagliamento, venerdì 28 luglio (con Beppe Severgnini).

Tre eccellenze della produzione vitivinicola che si apriranno al pubblico per raccontare la storia della loro azienda, schiudendo così l’incontro con tre straordinari interpreti della cultura e della narrativa: la narratrice Catena Fiorello, per sfogliare insieme le intense pagine di “Ciatuzzu”, il giornalista Antonio Caprarica, per scrutare nel futuro di “Carlo III. Il destino della corona”, l’editorialista Beppe Severgnini, per sentirci orgogliosamente “Neoitaliani”.

Al termine, un brindisi conviviale nel segno del Prosecco Doc: perché la cultura intreccia da sempre il suo percorso con l’amore per il territorio, l’antica sapienza di far bene le cose e l’allegria dello scambio libero di pensieri e opinioni.

Gli incontri sono a ingresso libero, fino ad esaurimento posti. È suggerita la prenotazione iscrivendosi sul sito pordenonelegge.it (cliccando alla voce mypnlegge). Informazioni: 0434 1573100, segreteria@pordenonelegge.it.