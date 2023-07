Rubano da una casa monili in oro e borse di marca per un valore di 5 mila euro

LATISANA. Colpo dei ladri in un’abitazione di Latisana. I malviventi hanno dapprima forzato la porta d’ingresso e, una volta all’interno, hanno rovistato in cassetti e armadi impossessandosi di monili in oro e borse griffate: il tutto per un valore di circa cinquemila euro.

Le indagini sono curate dai carabinieri.