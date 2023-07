Turista disperso in mare a Grado: attivate le ricerche

GRADO. Ricerche in corso a Grado per un uomo di 60 anni, un turista tedesco, che nella tarda mattinata di mercoledì 5 luglio, nel tratto di mare antistante la “zona libera” della Costa Azzurra, si è allontanato al largo per una nuotata.

Una pratica abituale per l’uomo che, tuttavia, non ha più fatto ritorno a riva. Subito attivate le ricerche che stanno coinvolgendo carabinieri, vigili del fuoco (anche con i sorvoli di un elicottero) e il personale della Guardia costiera.

A Grado, sin dalla mattinata, soffia una brezza che alimenta un modesto moto ondoso che spinge verso il Banco d’Orio, in laguna.