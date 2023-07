L'indipendence day in Base ad Aviano: così le tradizione Usa rivivono anche in Italia

Festa e fuochi d’artificio a Freedom Park per festeggiare il 4 luglio: le tradizioni vanno rispettate anche a distanza dagli Stati Uniti d'America. Non fanno eccezione i soldati della Base di Aviano: «È la festa dell’indipendenza del nostro Paese, un giorno in cui possiamo stare con la nostra famiglia, con i nostri amici. Possiamo andare in chiesa, nei parchi a giocare con i figli. E, siccome siamo in Italia, ci piace condividere con gli italiani questo momento». Nelle parole di Bob Evans, da sette mesi ad Aviano quale vicedirettore del Mission support group, la sintesi del 4 luglio, lontani da casa, in questo caso dal Missouri. Ecco l'intervista a cura del nostro Enri Lisetto

02:35