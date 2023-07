Autisti aggrediti sugli autobus, il tavolo in Prefettura con l'azienda e le forze di polizia

L’escalation di aggressioni verbali e fisiche nei confronti degli autisti in servizio sulle tratte urbane ed extraurbane di Arriva Udine è stato l’argomento affrontato nel corso di un tavolo promosso giovedì mattina dal prefetto Massimo Marchesiello con i sindacati, i referenti dell’azienda di trasporto, le forze dell’ordine e il Comune.



«Il problema è complesso, anche perché il più delle volte vede il coinvolgimento di minori - ha detto il prefetto Marchesiello -. Con Arriva Udine abbiamo concordato di migliorare il sistema di videosorveglianza anche sulle tratte extraurbane e di giungere a un protocollo comune per definire le regole d’ingaggio in caso di situazioni limite».

- Videointervista a cura di Alessandro Cesare

02:10