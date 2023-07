Dinner Show di Via dei Sapori nel parco storico del castello di Spessa

Una cornice da sogno per un appuntamento con l’alta ristorazione che non ha macato di stupire: mercoledì 5 luglio si è tenuto al castello di Spessa di Capriva del Friuli il sofisticato dinner show firmato Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori, il gruppo di una sessantina fra ristoratori, vignaioli, produttori agroalimentari capitanato da Walter Filiputti, portabandiera dell’eccellenza enogastronomica della regione. La cena spettacolo è stata allestita en plein air in un contesto carico di suggestione, il parco storico che circonda il maniero, ora elegante Resort. Nel video alcuni momenti della serata nella interviste all'assessore regionale al turismo Sergio Bini e al presidente di Via dei Sapori, Walter Filiputti. (Video interviste di Nicolò Bortolotti)

03:33