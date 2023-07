Si scontrano due automobili, tre persone ferite e ricoverate in ospedale

TOLMEZZO. Scontro tra due vetture e tre persone soccorse: è questo il bilancio dell’incidente che si è verificato, nella tarda mattinata di venerdì 7 luglio, lungo la statale 52 bis, a Tolmezzo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo), si sono scontrate due vetture. La chiamata di aiuto segnalava anche una delle persone coinvolte incastrate. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tolmezzo, quello di un'ambulanza proveniente da Paluzza (poi rientrata) e due elicotteri dell'elisoccorso.



Il personale medico infermieristico ha preso in carico le tre persone rimaste ferite: una è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie ma non in pericolo di vita, una è stata trasportata all'ospedale di Tolmezzo e per la terza persona è stato disposto il trasporto in volo con il secondo elisoccorso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Tutti stabili e coscienti. Ci sono stati rallentamenti al traffico veicolare.