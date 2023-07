Algoritmi, intelligenza artificiale, droni e metaverso: le tesi di laurea degli studenti pordenonesi guardano al futuro

PORDENONE. Alle volte, presi dalla frenesia della quotidianità, ce lo dimentichiamo: ogni giorno, per quanto complicato possa essere, è speciale, e come tale merita di essere vissuto. Ci sono giornate, però, che più di altre rimangono nel cuore, lo scaldano, tornano a galla nei momenti di difficoltà poiché rappresentano attimi felici. Pagine indelebili in un percorso di vita.

Per studenti che, da anni, si impegnano, faticano sui libri, crescono, sbagliano, imparano, il giorno della laurea è speciale, e come tale rimarrà per sempre. Come può esserlo ancora di più? Lo hanno sperimentato nove ragazzi del corso di laurea in scienze e tecnologie multimediali del Polo universitario, i primi a discutere la tesi nel cuore della città: si sono laureati a Palazzo Montereale Mantica. Difficile possano dimenticarselo.

Le lauree nel centro della città sono state volute dal Consorzio universitario e dall’amministrazione comunale: il futuro che si innesta nel cuore di Pordenone, per costruire il domani. E allora, viene da pensare che non sia stata casuale la scelta del corso di laurea per aprire un modus operandi che proseguirà: le tesi discusse dai nove laureandi, infatti, contemplano il futuro. Vi traggono origine, provando a immaginare nuove declinazioni del nuovo sapere. In tutto questo, l’emozione della laurea di ragazzi e ragazze che avevano un obiettivo e l’hanno raggiunto; in tutto questo, l’emozione di essere i primi a diventare dottori lontano dal Polo di via Prasecco, nel cuore di Pordenone.

I temi, come detto, fanno rima con futuro. Suscitano interesse anche in chi con certe nozioni non ha particolare dimestichezza. È il caso del lavoro di Alberto De Zan: «Ho lavorato sulla base di un progetto commissionato dal ministero della Difesa all’Università di Udine sulla realizzazione di algoritmi di intelligenza artificiale per rendere i droni autonomi – ha spiegato –. Sono felice di essermi laureato in un contesto così bello, in un palazzo storico della città».

Ilenia Lisotto, invece, ha analizzato i modi in cui la stampa si occupa di Metaverso. «Ho preso in esame diversi punti di vista – ha sottolineato – per avere una varietà di prospettive. Penso sia un buon inizio, ma sull’argomento in futuro saranno necessarie molte altre ricerche. Ho iniziato gli studi universitari a Pordenone, concluderli nel cuore della città è un’emozione forte». Andrea Marcon si è occupato di computer vision applicata alla stima della posa 3D per lo sci alpino, Norberto Casarin ha scelto di dedicarsi alla realtà virtuale, nello specifico al video training. Si tratta di una disciplina utile per quelle attività rischiose in cui avere modelli di sperimentazione virtuale può ridurre il pericolo.

Marco Cocco ha scelto lo sviluppo di un videogame, Giada Fiorot ha analizzato il ruolo delle famiglie negli spot pubblicitari. E ancora, Giovanni Maiorca ha discusso una tesi sulle fonti audio, Gabriele Pilotto si è concentrato sulla luminosità delle immagini e, infine, Federico Rossa sui sintetizzatori. C’è tanto futuro nei lavori di questi novi “precursori”, c’è molto domani nel cammino che gli aspetta. Intanto, sono stati i primi: difficile pensare che si dimenticheranno del giorno in cui hanno coronato un sogno e aperto la porta verso gli altri che proveranno a realizzare.