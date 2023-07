Lignano, sulla spiaggia sventola la Bandiera Blu per la 34esima volta

LIGNANO. Cerimonia, alla Terrazza a mare di Lignano, di consegna della 34esima Bandiera Blu, assegnata alle darsene del comprensorio turistico di Lignano Sabbiadoro e di Aprilia Marittima lo scorso 12 maggio a Roma.

«Fa piacere venire qui a festeggiare questo riconoscimento – le parole dell’assessore regionale all’Ambiente Fabio Scoccimarro – e ricordare quanto alta sia l’attenzione all’ambiente di una città come Lignano, che d’estate si trasforma in una grande località balneare in cui tutto è gestito in funzione del benessere e dell’accoglienza.

In questo anche la Regione fa la propria parte, con un politica ambientale, che mette al centro l’uomo, senza considerarlo un nemico dell’ecologia».

Come ha spiegato la direttrice di Arpa Fvg, Anna Lutman, la bandiera attesta una qualità eccellente delle acque balneabili della costa lignanese, dove l’Agenzia per l’ambiente regionale opera su sei punti di monitoraggio, con quaranta campionamenti l’anno, per quattrocento analisi e misure microbiologiche e microfisiche.

Altri tre punti di monitoraggio rientrano nelle acque di competenza del Comune di Marano e Latisana.

Scoccimarro ha ricordato che «la Regione ha investito nei dragaggi e nel contrasto all’erosione della costa». Interventi del valore complessivo di 1,5 milioni di euro.

Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale, ha sottolineato che questo risultato «dimostra come negli anni ci sia stata grandissima attenzione per la qualità dell’acqua e della balneazione. A Lignano ci sono tanti servizi ma soprattutto un mare pulito e bello in cui nuotare».

Un punto di vista condiviso anche dal consigliere regionale Maddalena Spagnolo, che ha dichiarato: «Questo riconoscimento è la conferma di quanto il lavoro e la sinergia tra il territorio e la Regione sia fondamentale».

Il sindaco Laura Giorgi ha sottolineato l’importanza del settore nautico, «un patrimonio infinito e un indotto in grado di creare turismo, economia e occupazione.

Un settore che reputo molto importante e di esempio per delle forme di turismo alternativo a quello che conosciamo». Il sindaco ha quindi ringraziato coloro che, nel tempo, hanno contribuito a far sì che per 34 volte Lignano si sia vista assegnare la Bandiera Blu, «un riconoscimento che premia gli standard elevati che imprenditori e operatori ci hanno permesso di raggiungere».

«Questo riconoscimento conferma l’alta qualità dei servizi del territorio e l’importanza della collaborazione interistituzionale», ha concluso il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, presente alla cerimonia, che ha toccato anche Aprilia Marittima.