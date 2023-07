Udine, sassi contro il centro islamico: danneggiate alcune vetrate

Hanno lanciato dei sassi contro il centro islamico “Al Salam” di via San Rocco a Udine danneggiando le vetrate al piano terra.

Chi l’ha fatto ha agito nella notte tra mercoledì e giovedì. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i responsabili dell’associazione ieri mattina che hanno subito allertato le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto.

Il Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Udine è intervenuto sul posto per un sopralluogo avviando le indagini.

Al momento nulla viene escluso: potrebbe trattarsi di un atto mirato contro il centro così come di un atto vandalico fine a se stesso. Saranno infatti visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per trovare qualche elemento utile per individuare chi ha lanciato i sassi.

«Non abbiamo ricevuto minacce o avvertimenti di alcun tipo – riferisce il presidente del centro islamico Alessandro Spartà – e non ci sono stati problemi di alcun tipo. Non capiamo le ragioni di questo atto di vandalismo nei nostri confronti. Speriamo che dalle immagini delle telecamere si trovi il responsabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA