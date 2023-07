Pordenone, festa per i primi laureati in centro: "Il futuro è l'intelligenza artificiale"

Le lauree nel centro della città sono state volute dal Consorzio universitario e dall’amministrazione comunale: il futuro che si innesta nel cuore di Pordenone, per costruire il domani. E allora, viene da pensare che non sia stata casuale la scelta del corso di laurea per aprire un modus operandi che proseguirà: le tesi discusse dai nove laureandi, infatti, contemplano il futuro. Ecco le testimonianze di due neodottori (Videoproduzioni petrussi)

01:33