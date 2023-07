Alpinista cade per dieci metri mentre sta arrampicando in cordata, tratto in salvo con l’elisoccorso

Una persona è stata soccorsa dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente che si è verificato in montagna a quota 1900 metri, nel territorio comunale di Tarvisio.

Per cause che restano da accertare, mentre stava arrampicando in cordata lungo la parete del versante nord di Cima del Vallone, nel gruppo dello Jof Fuar, la persona è caduta per circa 10 metri, rimanendo sempre assicurata alla corda.

A dare all'allarme, chiamando il Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia, è stato il compagno. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'elisoccorso e i volontari del soccorso alpino.

La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo per la cura di un trauma facciale.

Il secondo elisoccorso ha recuperato l'alpinista illeso rimasto in parete.