Bimbo resta chiuso nell’auto, lo salvano i vigili del fuoco

Un bambino di pochi mesi, che risiede con i genitori nel Medio Friuli, è rimasto chiuso all’interno di un’automobile, un’Audi A1, nel parcheggio della piscina di Villa Primavera a Udine. È successo alle 12.30 di ieri.

Il piccolo, che in quel momento si trovava assieme alla madre, è stato caricato sull’auto dalla mamma, che lo ha sistemato all’interno di un seggiolino per metterlo in sicurezza.

La donna, dopo aver inserito la chiave nel cruscotto, si è allontanata per pochi minuti per prendere qualcosa nel bagagliaio e intanto la vettura si è chiusa.

Una volta verificato che gli automatismi avevano definitivamente bloccato tutte le porte, con le chiavi all'interno, la donna ha lanciato l'allarme.

Il bagnino della piscina, tra i primi ad accorrere sul posto, ha cercato di aprire il finestrino, che fortunatamente era rimasto un po’ aperto in modo da far passare l’aria, ma senza riuscirci.

La macchina, di colore scuro, era parcheggiata sotto il sole cocente e pertanto la temperatura all’interno dell’abitacolo era molto alta. Il bimbo ha iniziato a piangere e a riempirsi di bolle sui piedi e sulle gambe.

La mamma, comprensibilmente allarmata, utilizzando un piccolo ventilatore, ha cercato di rinfrescarlo.

I vigili del fuoco del comando provinciale di via Popone, accorsi in pochi minuti sul posto, hanno prima nastrato e poi rotto il finestrino posteriore dell’automobile riuscendo a liberare il piccolo, che è stato immediatamente soccorso.

I vigili del fuoco raccomandano di non allontanarsi mai, soprattutto se all’interno della macchina ci sono bambini o animali, dopo aver inserito le chiavi nel cruscotto, nemmeno se per pochi minuti.