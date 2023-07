Udine, tanti in castello per il Concerto del risveglio

Dopo quattro edizioni in piazza Matteotti con Gnu Quartet, Remo Anzovino, Dardust e Davide Locatelli, il concerto del risveglio di Udine si è spostato sul piazzale del castello.

Sabato 8 luglio, alle 7 del mattino, protagonisti sono stati i 40 Fingers. Tanti gli udinesi che hanno voluto assistere all’appuntamento musicale.

Udine, in castello il Concerto del risveglio

I quattro chitarristi in questi anni hanno conquistato i palchi mondiali e il web a suon di milioni di visualizzazioni con i loro riarrangiamenti chitarristici di brani celebri (oltre 90 milioni di views su YouTube, 10 per la sola “Bohemian Rhapsody” che valse loro il consenso di Brian May e la condivisione sul sito ufficiale dei Queen), di recente l’ex Police Andy Summers li ha voluti al suo fianco per una rilettura di “Bring On The Night” dei Police mentre Andrea Bocelli li ha coinvolti nel documentario tv “The Journey”, uscito su Paramount+, a suonare “Hallelujah” (con le voci di Bocelli, Tori Kelly e il coro The Solevoci Gospel Choir). Vengono da Trieste, dove il progetto nasce, Matteo Brenci (Jack Savoretti, Elisa, Jake Barker, The Topix), Emanuele Grafitti (Canto Libero) e Andrea Vittori (The Winged Leaves), mentre è pordenonese Enrico Maria Milanesi (Kythara Trio).

«Abbiamo pensato a una scaletta ad hoc – racconta Grafitti – essendo un concerto del risveglio, abbiamo cominciato con brani tranquilli e melodici, delle ballad, per crescere poi pian piano in modo da creare una salita lenta ma inesorabile dello spettacolo con l’idea di svegliare dolcemente i dormienti. Abbiamo poi inserito qualche novità come “I pirati dei Caraibi”».