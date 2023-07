Palestra di sicurezza, il kit di primo intervento per mettere in sicurezza chi ha disabilità

La Fondazione Progettoautismo FVG ha prodotto insieme alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia un “Kit di primo intervento – Palestra di sicurezza: si tratta di programma specifico sviluppato per “allenare” le persone con disabilità intellettive e autismo a mettersi in sicurezza in situazioni di emergenza (Videoproduzioni Petrussi, a cura di Giacomina Pellizzari)

01:40