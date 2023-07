Acrobazie, musica e precisione: le foto dell'airshow delle Frecce Tricolori a Lignano

Si sente da lontano il rombo che le contraddistingue ed è incredibile come il suono anticipi di qualche secondo la visione che conquista: l’arrivo delle Frecce tricolori. Non importa quante volte una persona si sia trovata sul lungomare di Lignano per assistere alla loro esibizione: è sempre magico, e lo è stato anche quando, sulle note dell’inno nazionale sono arrivate, scatenando l’entusiasmo dei 200-250 mila spettatori. Eccole © Foto Petrussi