Auto si ribalta e finisce al centro della carreggiata

Incidente stradale dopo le 22 di sabato 8 luglio in A28, tra Cimpello e Villanova, in direzione Conegliano.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale un’auto s’è ribaltata su un fianco, finendo al centro della carreggiata e rappresentando una fonte di pericolo per gli altri mezzi in transito.

Sul posto i vigili del fuoco di Pordenone, che hanno supportato il personale sanitario nelle operazioni di soccorso dell’automobilista, uscito da solo dall'abitacolo, mettendo in sicurezza il tratto stradale.

Il conducente è stato trasportato per accertamenti all'ospedale di Pordenone.