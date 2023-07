Col piccone fanno un foro nel muro ed entrano nel supermercato, ma non riescono a rubare nulla

SAN GIOVANNI. Per riuscire a entrare all'interno del supermercato Di Più di via Nazionale, a San Giovanni al Natisone, hanno aperto, probabilmente utilizzando un piccone, un varco nella parete di cartongesso che divide il supermercato da un'attività limitrofa interessata da una ristrutturazione.

Una volta all'interno, i malviventi hanno messo completamente a soqquadro l'ufficio e hanno tentato di rubare, senza riuscirci, la cassaforte. Poi sono scappati. I danni sono ingenti.

A denunciare il tentativo di furto ai carabinieri, nella mattinata di sabato 8 luglio, è stata la responsabile del supermercato, Letteria Capra. "Dopo aver fatto il buco nella parete - racconta la donna - hanno rovesciato, per riuscire a entrare, una scaffalatura che ospitava oggetti in vetro e diversi articoli per la casa. Hanno anche preso a picconate le mura dell'ufficio. Un disastro.

Migliaia di euro di danni. Siamo molto amareggiati. Siano stati noi ad accorgerci dell'accaduto e a dare l'allarme. C'è tanta amarezza. Tanti sacrifici per gestire un'attività e poi succedono queste cose".

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri, che stanno visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.