A Lignano c’è l’air show delle Frecce Tricolori: tutti con il naso in su per lo spettacolo della Pan

Tutti con lo sguardo rivolto al cielo oggi alle 16.30, a Lignano, per godersi l’Air show che culminerà nell’arrivo delle Frecce Tricolori. Un evento amato e molto atteso, che da una trentina d’anni si rinnova entusiasmando grandi e piccini.

Due ore di spettacolo aereo dove ammirare la bravura e la precisione della Pattuglia acrobatica nazionale (Pan), che con la città di Lignano ha sempre avuto un particolare legame, raggiungendo il mare anche durante l’anno per alcune esercitazioni.

L’ufficio 11 di Sabbiadoro

Anche quest’anno l’evento viene commentato dall’ufficio 11 di Lignano Sabbiadoro dove, sull’arenile, si ritroveranno autorità e speaker. Questo ufficio viene scelto perché è la palestra di addestramento invernale sul mare delle Frecce. L’esibizione è fruibile da tutta la spiaggia.

Le limitazioni al traffico

La città di Lignano si è preparata in anticipo all’evento. Ma quali sono le limitazioni al traffico? Fino domenica sera alle 20 sarà in vigore il divieto di sosta in tutto il lungomare Trieste, in via Sabbiadoro, tra il lungomare e il viale centrale e anche in viale Italia, in viale Miramare, in via Adriatica, in via Marina e in via Lilienfeld.

Dalle 13 alle 20 sarà inoltre istituito un divieto di transito in viale Italia, Via Friuli, via Nervesa, viale Gorizia, sul Lungomare Trieste, in via Marina, via Adriatica, viale Miramare, via Lilienfeld, via Millefiori, via Stiria, via Carinzia, via Julia, via Tirolo, via Sabbiadoro. Diventeranno invece a senso unico di marcia un tratto di viale Italia e di via Friuli.

Le chiamate al 112

Gli operatori della sala operativa di primo livello del Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia hanno gestito le chiamate in ingresso in centrale come segue, in occasione della manifestazione Air Show a Lignano Sabbiadoro, limitatamente a questa zona geografica del Friuli Venezia Giulia, particolarmente affollata per la manifestazione.

Sabato 8 luglio, dalle ore 22.30 alle 24

3 chiamate soccorso sanitario

2 chiamate forze dell’ordine

7 chiamate di errore

Domenica 9 luglio, dalle 00:00 alle 8

10 chiamate soccorso sanitario;

6 chiamate forze dell’ordine;

6 chiamate di errore

Domenica 9 luglio dalle ore 8 alle 15

7 chiamate soccorso sanitario

8 chiamate forze dell’ordine

1 chiamata vigili del fuoco

15 chiamate di errore

Non si registrano particolari criticità nella località balneare all'orario delle 16:00 di oggi.