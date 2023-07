In 500 alla cena in piazza per festeggiare Palmanova, da sei anni patrimonio Unesco

PALMANOVA. Una scritta Unesco di luce in Piazza Grande, larga quaranta metri e alta dieci, preceduta da una stella a nove punte, la forma della città stellata.

Le cinquecento persone che ieri hanno partecipato alla Cena per l’Unesco, organizzata dal Comune per festeggiate i primi sei anni di Palmanova Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco, hanno fatto parte integrante del flash mob previsto dall’organizzazione e, con i flash dei propri smartphone e con torce elettriche, hanno disegnato la scritta Unesco illuminando la notte palmarina.

Cinquecento persone, che, sui tavoli e sedie rivestiti da tovaglie color amaranto, colore simbolo di Palmanova, hanno cenato sotto il cielo stellato nella piazza d’armi simbolo della Fortezza.

Molti dei partecipanti hanno scelto di vestirsi e addobbare la propria tavola proprio del colore scelto per simboleggiare l’evento.

«Abbiamo voluto riproporre, per la seconda volta, una formula molto apprezzata l’anno scorso. È stata anche quest’anno un’opportunità per cenare a cielo aperto, tutti assieme, nello scenario unico di Piazza Grande.

Quest’anno abbiamo deciso di riproporre l’evento per i sei anni che hanno cambiato la nostra città e per far conoscere il suo significato a tutti i cittadini», ha commentato il sindaco, Giuseppe Tellini.

Ad allietare la serata la musica di un dj e l’animazione delle associazioni.

La Banda di Palmanova ha eseguito gli inni d’Italia, Croazia e Montenegro, stati di cui fanno parte le sei città che compongono il sito trasnazionale Unesco. I rievocatori storici hanno proposto un’esibizione di tamburi.