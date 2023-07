Scontro auto-furgone: due feriti

LIGNANO. Scontro tra un'auto e un furgone, per cause ancora in corso di accertamento, in viale dei Fiori, a Lignano Sabbiadoro.

È successo poco dopo le 7.30 di domenica 9 luglio.

In seguito all'urto, piuttosto violento, uno dei due mezzi si è rovesciato al centro della carreggiata dopo aver centrato alcune macchine in sosta. Il bilancio è di due feriti.

Sul posto gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco volontari di Lignano e i carabinieri per i rilievi.