pasiano

Si finge giardiniere, distrae l’anziana con molti complimenti e intanto i complici svuotano casa

In due si sono introdotti in casa, mettendo a soqquadro le stanze. Il finto giardiniere ha chiesto dei consigli all’anziana su come riusciva a mantenere così in ordine il giardino, facendole molti complimenti. Era una tattica