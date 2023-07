Due auto prendono fuoco dopo uno scontro frontale a Sistiana: strada chiusa al traffico

DUINO. Due auto hanno preso fuoco a Sistiana dopo essersi scontrate frontalmente per cause ancora da accertare. L’incidente è avvenuto dopo le 10.30 di lunedì 10 luglio all’incrocio tra la strada regionale 14 e la strada provinciale 3 (Sistiana Mare).

Due pattuglie dei Carabinieri di Duino e di Aurisina hanno bloccato il transito stradale a Sistiana sulla Strada regionale 14 all'altezza dell’incrocio.

Le due auto carbonizzate a incendio spento (Lasorte)

Le persone a bordo sono state immediatamente soccorse dal personale sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova: sul posto ambulanze, automedica e elisoccorso. In tutto sono rimaste ferite lievemente sette persone: due sono state trasportate in codice verde all'ospedale di Monfalcone, tre in codice giallo (di cui uno a Cattinara) e due minori all'ospedale infantile Burlo di Trieste

Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Opicina.

Le forze dell’ordine invitano gli automobilisti a evitare i transiti in zona per facilitare afflusso dei mezzi di soccorso.