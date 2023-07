Strage di Santo Stefano di Cadore, Angelika Hutter resta in carcere: la donna è in Psichiatria

L’arresto è stato convalidato anche se la donna non è stata interrogata perché è ricoverata in Psichiatria. Lutto a Santo Stefano di Cadore: avviata una raccolta fondi per aiutare Elena Potente che nell’incidente ha perso figlio, marito e madre