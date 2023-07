Tre personaggi che hanno dato lustro a Udine e al Friuli: le targhe nei luoghi simbolo della città

Sono state scoperte lunedì 10 luglio tre targhe dedicate ad altrettanti personaggi che hanno dato lustro a Udine e al Friuli. La prima, sotto la Loggia del Lionello, è dedicata a Gianfranco d’Aronco, docente di Filologia romanza e grande conoscitore e studioso della letteratura, della lingua e delle tradizioni friulane. La seconda, fuori dalla biblioteca Joppi, è dedicata a chi si adoperò per la nascita della stessa istituzione culturale, ovvero Jacopo Pirona, docente e letterato dell’Ottocento. Infine in via Anton Lazzaro Moro è stata inaugurata la targa in onore di Aurelio Cantoni (Lelo Cjanton), scrittore poliedrico in lingua friulana e promotore dell’autonomia regionale. Ne parlano il figlio di Gianfranco, Antonio d’Aronco, il discendente di Pirona, Emanuele Cojutti, e lo scrittore Eddi Bortolussi. (video e interviste a cura di Christian Seu)

03:47