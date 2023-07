Cade dalla bici e perde conoscenza: trasportato in ospedale in gravi condizioni

Un uomo di 61 anni è stato soccorso martedì 11 luglio, intorno alle 7, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta dalla bicicletta lungo la ex provinciale 53, nel territorio comunale di San Quirino.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, l'equipaggio dell'automedica provenienti da Pordenone e l'elisoccorso. Hanno attivato le forze dell'ordine.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni: non era cosciente.