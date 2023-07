Sbanda e finisce in un fossato, grave la conducente dell’auto

Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, in un fossato. Una donna di 58 anni è stata soccorsa per le ferite che ha riportato in un incidente stradale accaduto a Pasiano di Pordenone, in via Tavella di Pasiano.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Azzano Decimo e l'elisoccorso.

Hanno attivato per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico la donna che è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni gravi.