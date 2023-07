Alberi caduti e grondaie pericolanti per vento e pioggia: 13 interventi tra Medio Friuli e Cividalese

CODROIPO. Alberi e rami caduti sulle strade del Medio Friuli e del Cividalese. Sono queste le zone in cui si sono concentrati i danni causati dal maltempo nelle prime ore di mercoledì 12 luglio.

A causa di un’intensa perturbazione che ha attraversato il Friuli Venezia Giulia, le sale operative dei comandi dei vigili del fuoco della regione hanno ricevuto numerose richieste di soccorso per alberi caduti, grondaie e pali pericolanti.

Sono stati 13 gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Udine (9 sono stati gli interventi conclusi dal comando di Trieste, 3 quelli per il comando di Gorizia e uno per il comando di Pordenone).

Dopo circa 4 ore di lavoro la situazione è in netto miglioramento e alle 8 di mercoledì 12 luglio gli interventi riconducibili al maltempo ancora da eseguire erano 5 in tutto il territorio regionale.