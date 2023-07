Auto sbanda e finisce nel fossato: una donna in ospedale

LATISANA. Un incidente stradale si è verificato verso le 7.50 di mercoledì 12 luglio lungo via Beorchia a Latisana. Un’auto è finita fuori strada, per cause ancora in corso di accertamento, ed ha terminato la sua corsa nel fossato.

La donna alla guida del mezzo è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale di Latisana per essere sottoposta a tutti gli accertamenti medici.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.